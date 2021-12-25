Россияне назвали главных музыкантов 2021 года

Главным музыкантом уходящего 2021 года по мнению россиян стал Александр Градский. Данные об этом привел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на своем официальном сайте.

Другими музыкантами года опрошенные назвали Филиппа Киркорова, Полину Гагарину, Дениса Мацуева и Николая Баскова. Рейтинг лидеров замкнул скандально известный рэпер Моргенштерн.

Кроме того, главной телепередачей года россияне считают проект «Голос», наставником которого был Градский. Лидерами рейтинга также стали «60 минут» и «Поле чудес».

Градский скончался в ноябре текущего года от инфаркта головного мозга в возрасте 72 лет. Первый канал сообщил, что продолжит показ десятого сезона шоу «Голос» в память о музыканте.