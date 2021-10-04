Россияне назвали свои любимые места в Москве

Россиянка обратилась за помощью к москвичам в группе «Москва моя» в Facebook, попросив их назвать самые интересные места в столице.

По словам женщины, она часто бывает в мегаполисе, однако, помимо офисов и вокзалов, обычно посещает только музеи и зоопарк. Она призналась, что впечатлена столичными станциями метро и парком «Зарядье». Россиянка попросила горожан поделиться в комментариях своими любимыми местами, даже если это просто красивая улица.

Подписчики паблика, в свою очередь, посоветовали женщине посетить булгаковский дворик и музей, погулять по Большой Ордынке, съездить в парк «Дубки» и пройтись по Бульварному кольцу. «Крутицкое подворье и рядом Новоспасский монастырь. Там очень атмосферно», «От Таганки по Верхней Радищевской мимо высотки на Котельнической до Яузского бульвара, оттуда до мест Гиляровского — Хитровки», «Аптекарский огород, Ботанический сад, ВДНХ и парк Царицыно», — прокомментировали юзеры.

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