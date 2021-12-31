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Россияне не оценили скромности обеда пассажира в Шереметьево

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Россияне не оценили скромности обеда пассажира в Шереметьево
Фото: Telegram-канал «Новости Москвы»

Пассажир в московском аэропорту Шереметьево решил перекусить в местном кафе и сфотографировал свой обед вместе с чеком. Снимок был опубликован в Telegram-канале «Новости Москвы». Пользователи увиденное не оценили.

«Скромный обед по доступной цене в Шереметьево», — так автор подписал фотографию. В кадре можно увидеть пиалу борща со сметаной, котлету по-киевски, кружку пива и маленькую бутылку воды, которые обошлись заказчику в 2440 рублей. «Красиво жить не запретишь», — написал в комментариях юзер. «Есть куда пригласить девушку — в Шереметьево», — иронично заметил другой пользователь.

Многие подписчики канала рассказали, как они питаются в ожидании вылета. Так, один из них отметил, что куда выгоднее провести время в бизнес-зале. Вторая призналась, что однажды и ей пришлось съесть в Шереметьево салат с тунцом за 780 рублей. Третья заявила, что всегда берет еду с собой, садится за столик в дорогом кафе аэропорта и перекусывает там, не испытывая чувства вины. «Пока есть те, кто покупает еду за большие деньги, эти цены не изменятся», — уверенно заявил еще один юзер.

Несколько человек поделились секретом, что в Шереметьево есть эконом-столовая, просто далеко не все пассажиры о ней знают. «Вход за очагом», — пошутил один из участников дискуссии, намекая на каморку Папы Карло из известной сказки.

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