Внучку Маяковского возмутили цены на московское такси

Внучку поэта Владимира Маяковского, скульптора Елизавету Лавинскую возмутили цены на московское такси. Подробный текст на эту тему она опубликовала на личной странице в Facebook.

Россиянка рассказала своим подписчикам, как вместе с подругой возвращалась из гостей. Женщины хотели вызвать такси, но увидев ценник, отдали предпочтение метро. Эту историю Лавинская вспомнила во время очередной поездки на общественном транспорте, отметив, что в морозную и ветреную погоду, дорога на такси была бы куда приятнее, однако она не может себе этого позволить.

Внучка поэта обратила внимание и на то, что многие люди жалеют пары тысяч рублей на мастер-класс, где можно обучиться новому, но при этом ездят на такси постоянно. Одна из подписчиц Лавинской отметила, что цены на услуги таксистов взлетели из-за повышения требований к водителям: теперь там работают только те, с кем ездить надежно. «А платить люди, увы, скорее готовы за свое удобство, нежели за искусство, что уж тут поделать», — добавила россиянка.

Другая пользовательница сети вспомнила похожую ситуацию из своей жизни. «Мы с подругой очень давно купили в кафе одну порцию мороженого на двоих. Ели и смеялись, что мы, два врача, одно мороженое едим, потому что дорого», — поделилась она.

Ранее россияне забросали мусором машину такси.