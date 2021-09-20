Россияне обнаружили у старых гаражей памятник Хворостовскому

По словам автора поста, монумент стоит на пересечении улицы Вавилова и Нахимовского проспекта, во дворе возле старых гаражей. «Никаких надписей на нем нет. Почти уверен, что это наш знаменитый певец Дмитрий Хворостовский. Но почему эта скульптура "живет" в таком неприглядном месте? Кто знает? Я в некотором недоумении», — отметил он.

Один из подписчиков сообщества смог объяснить местонахождение скульптуры. По его словам, недалеко от гаражей расположены художественные мастерские, и, скорее всего, это работа одного из сотрудников. «Я могу предположить, что этому скульптору был дан заказ на надгробие. Похожий монумент стоит на Новодевичьем кладбище», — предположила местная жительница.

Также юзеры отметили качество работы скульптора, указав, что в наше время подобные памятники должны быть размещены на улицах города, а не стоять у заброшенных гаражей.

Ранее памятник звезде советского балета Майе Плисецкой рассорил россиян. Отмечалось, что монумент установили в центре Москвы еще в 2016 году, однако споры вокруг эстетической красоты памятника не утихают до сих пор.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!