Россияне обнаружили в Москве несуществующий переулок

Россиянин опубликовал фотографию здания, на котором указан несуществующий адрес, в группе «Москва — та!» в Facebook, чем вызвал недоумение пользователей сети.

«Адрес места, которого нет», — подписал мужчина.

На снимке изображено кирпичное здание с нарисованным окном, в котором виднеется белая кошка. На строении висит адресная табличка с названием «Подколпачный переулок».

Подписчики сообщества отметили, что похожий адрес — Староколпакский переулок — был обнаружен в мультфильме «Масяня».

«Все молодцы. Действительно, возможно даже лучше так: место есть, а адреса такого нет. Есть Колпачный, но Подколпачный — плод художественного воображения», — написал один из юзеров.

Ранее фотография старинной двери, сделанная в центре Москвы, поставила россиян в тупик. «Не Турция... Не Греция... Москва! Кто знает, где?» — предложила угадать местонахождение двери автор поста.

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