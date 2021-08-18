Россияне обратились к властям после убийства женщины в парке

По их мнению, на данный момент некоторые участки парковой территории представляют постоянную угрозу безопасности посетителей в темное время суток. Петиция была создана во вторник, 17 августа. По состоянию на 11:00 ее подписали 28 человек.

Убийство 33-летней гражданки Белоруссии Алены Полищук произошло в районе Свиблово в ночь на субботу, 14 августа. Злоумышленник скрылся с места преступления сразу после того, как охранники, услышавшие крики женщины, побежали ей на помощь. Погибшая была обнаружена без одежды.

Как позже стало известно, убийцей является гражданин Узбекистана Сирожиддин Акрамов. Злоумышленник пытался изнасиловать свою жертву, но когда понял, что его разоблачили, он задушил женщину ее лосинами и скрылся вплавь по реке.

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