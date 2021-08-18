Россияне обратились к властям после убийства женщины в парке
Россияне обратились к столичным властям с просьбой обеспечить безопасность в «Парке Яуза» после того, как иностранец при попытке изнасиловать убил 33-летнюю гражданку Белоруссии в парке района Свиблово.
Местные жители подготовили петицию с требованием установить видеонаблюдение, обеспечить круглосуточное патрулирование всей территории, а также внедрить тревожные кнопки для вызова полиции и связи с пультом охраны парка.
По их мнению, на данный момент некоторые участки парковой территории представляют постоянную угрозу безопасности посетителей в темное время суток. Петиция была создана во вторник, 17 августа. По состоянию на 11:00 ее подписали 28 человек.
Убийство 33-летней гражданки Белоруссии Алены Полищук произошло в районе Свиблово в ночь на субботу, 14 августа. Злоумышленник скрылся с места преступления сразу после того, как охранники, услышавшие крики женщины, побежали ей на помощь. Погибшая была обнаружена без одежды.
Как позже стало известно, убийцей является гражданин Узбекистана Сирожиддин Акрамов. Злоумышленник пытался изнасиловать свою жертву, но когда понял, что его разоблачили, он задушил женщину ее лосинами и скрылся вплавь по реке.
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