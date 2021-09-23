Россияне обратились в полицию из-за рабочих-вандалов

Россияне обратились в полицию из-за некачественного проведения капитального ремонта по адресу улица Большая Грузинская, дом 26, строение 3. Фотографии столичного подъезда после проведенных работ опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

На кадрах видны оголенные торчащие провода, испачканные шпатлевкой батареи, сколы на старинных поручнях лестниц, а также снятые ступени. Ходить людям предлагается по полиэтиленовым пакетам.

«Строители не соблюдали закон о тишине и разбили старинные каменные ступеньки на этажах», — говорится в подписи к посту. Уточняется, что местные жители не желают продолжать сотрудничать с вандалами и настаивают на смене подрядчика.

Ранее детская площадка в районе Митино возмутила пользователей сети. На кадрах видно: скамейки поставлены таким образом, что сидящие на них взрослые люди ногами будут упираться в стену игрового комплекса, а съезд с горки ведет ровно к подножию искусственного холма.

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