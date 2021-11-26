Россияне обсудили новый памятник маршалу у здания Минобороны в Москве

Россияне обсудили памятник знаменитому советскому маршалу Александру Василевскому. Фото монумента у здания Минобороны выложили в Facebook-группе «МОСКВА МОЯ».

«Фотография была сделана утром, но к обеду памятник закрыли. Видимо, открытие только предстоит» — прокомментировала снимок автор топика. На новом монументе маршал изображен сидящим в кабинете за столом около окна и рассматривающим карту.

В комментариях памятник назвали странным. «Он же маршал, а не домохозяйка. Зачем занавески?», «Мне кажется, гардины лишние», «Смотрится, как декорация недоделанная», — написали пользователи. Кто-то отметил, что военный на монументе выглядит неподобающим образом, как будто «рисует на даче план бани или ждет машину с вещами».

Некоторых подписчиков паблика смутило, что имя, отчество и фамилия на монументе написаны не полностью и идут в обратном порядке. «Канцелярит неистребим», — отметили в комментариях.

Нашлись те, кто все же положительно оценил памятник. «А мне просто нравится», — возразила большинству женщина, добавив, что любит рассматривать детали.

Ранее москвичи посчитали неудачным монумент актеру Армену Джигарханяну. Памятник изображает артиста в образе античного мыслителя Сократа.