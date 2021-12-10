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Россияне оценили смекалку посыпающих дорогу песком рабочих

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Россияне оценили смекалку посыпающих дорогу песком рабочих
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»

Видео с двумя рабочими, посыпающие дорогу песком при помощи санок, попало в сеть. В комментариях под записью, опубликованной Telegram-каналом «Что там в Москве?» россияне оценили смекалку мужчин.

«Не скользи человек! Ни большой, ни маленький!» — так подписали ролик авторы поста. «Смекалисто и мило», «И покатушки, и работа идет», — отреагировали подписчики канала.

Некоторые оценили идею героев видео еще выше. «Автоматизация — наше все», «Как тебе такое, Илон Маск?», «Нанотехнологии! Западу не показывайте только», — написали они.

Один из пользователей сети предположил, что везти на санках только мешок с песком было бы легче, чем катать на них еще и взрослого мужчину. В противовес ему россиянка поделилась желанием устроиться на похожую работу — где кто-то из коллег будет ее катать.

Ранее убирающие снег воздуходувами рабочие рассмешили россиян. Многие предположили, что они имитируют усердную деятельность.

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