Россияне оценили смекалку посыпающих дорогу песком рабочих

Видео с двумя рабочими, посыпающие дорогу песком при помощи санок, попало в сеть. В комментариях под записью, опубликованной Telegram-каналом «Что там в Москве?» россияне оценили смекалку мужчин.

«Не скользи человек! Ни большой, ни маленький!» — так подписали ролик авторы поста. «Смекалисто и мило», «И покатушки, и работа идет», — отреагировали подписчики канала.

Некоторые оценили идею героев видео еще выше. «Автоматизация — наше все», «Как тебе такое, Илон Маск?», «Нанотехнологии! Западу не показывайте только», — написали они.