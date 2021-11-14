Убирающие снег воздуходувами рабочие рассмешили россиян

Москвичка опубликовала группе Facebook «Марьино.Соседи» видео, на котором рабочие «сдувают» снег воздуходувами. Действия дворников рассмешили россиян.

Пользователи отреагировали на видео с юмором, написав про имитацию бурной деятельности: «Такими темпами и до апреля можно работать», «Делают видимость работы». А кто-то «обрадовался» тому, что «хотя бы в зеленый не покрасили».