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Убирающие снег воздуходувами рабочие рассмешили россиян
Кадр: страница «Марьино.Соседи» в Facebook
Москвичка опубликовала группе Facebook «Марьино.Соседи» видео, на котором рабочие «сдувают» снег воздуходувами. Действия дворников рассмешили россиян.
Пользователи отреагировали на видео с юмором, написав про имитацию бурной деятельности: «Такими темпами и до апреля можно работать», «Делают видимость работы». А кто-то «обрадовался» тому, что «хотя бы в зеленый не покрасили».
Один из жителей поддержал комментаторов, с иронией написав, что листья кончились, снег еще не выпал толком, а «убирать что-то надо».
Ранее на видео попали дворники, раскидавшие листву по двору.