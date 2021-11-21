Россияне оценили труд дворника во вьетнамской шляпе

В сеть попало видео из подмосковного Зеленограда, на котором дворник убирает снег с проезжей части. Спасаться от снегопада и сильного ветра ему помогает вьетнамская шляпа. В комментариях под выложенным в Telegram-канале «Новости Москвы» роликом россияне по достоинству оценили труд мужчины и выбранный им головной убор.

Многие восхитились тем, что дворник усердно работает, несмотря на непогоду. «Мужик работает, красавчик!», «Уважуха! Работает в такую погоду», — подобных комментариев под видео собралось большое количество. «Я б ему чая вынес в благодарность», — написал один из подписчиков канала.