Россияне осудили сделавшего в квартире перепланировку москвича

Житель столицы в Facebook-группе «Москва моя» показал фото квартиры горожанина, сделавшего перепланировку. Россиян разозлило решение мужчины, так как его идея может быть опасна для остальных жильцов дома.

По словам автора топика, москвич купил две однокомнатные квартиры на Университетском проспекте, расположенные одна над другой. После этого автор идеи соединил квартиры лестницей, снеся перегородки. Автор публикации поинтересовался у подписчиков сообщества, как они смотрят на данную задумку.

«Идея плохая. Лестница отнимает часть пространства нижней квартиры. К тому же рано или поздно упадет в нетрезвом или сонном виде с лестницы», «Непрактичное решение и опасное. Вряд ли он заказывал официальный проект под эти работы», «Разрешение получил? Это самый главный вопрос. Плюс двухэтажные квартиры, как и дома, не всегда и не всем удобны: не подойдет для людей с ограниченными возможностями», — прокомментировали россияне.

Ранее москвичка нашла способ увеличить площадь своей квартиры. Она сделала незаконную перепланировку помещения, присоединив часть подъезда.