Россияне осудили сломавшую мусоропровод из-за цветов москвичку

Россиянка опубликовала необычный снимок, сделанный в собственном подъезде, в Facebook-группе «Уютный Академический». На кадре можно увидеть два больших букета роз, один из которых аккуратно разместили под почтовыми ящиками, а второй попытались запихнуть в мусоропровод, выломав при этом его ковш. В комментариях пользователи осудили автора такого «украшения» лестничной клетки.

«Вошла в подъезд и обомлела от красоты. А потом подумала: интересно, молодой человек в курсе, как ведет себя его девушка? Или, может, это родственники в честь события решили порадовать барышню? Или коллеги в таком восторге от ее профессионализма? Версий много, итог один — сломанный и забитый мусоропровод плюс недоумение соседей», — поделилась эмоциями от увиденного рассказчица.

«Не простила», — предположил один из юзеров. «Да, и всех решила наказать заодно. За компанию», — ответили ему. Подписчики интернет-сообщества высказали самые разные предположения о причине избавления от цветов. Некоторые отметили, что они попросту начали увядать — вот и стали не нужны. Как бы там ни было, отметило большинство, донести цветы до помойки было проще, чем выламывать ковш мусоропровода. Юзеры предложили вычислить девушку и оштрафовать.

«Вы не поняли. Любой, кто хоть раз побывал на выставке современного искусства, скажет вам, что это оно и есть. Инсталляция. Мусоропровод пророс цветами… Это о прекрасной стороне жизни. И о том, что даже там, где, казалось бы, только мусор, можно найти прекрасное», — высказал иную точку зрения россиянин.

Ранее россияне дали советы по борьбе с вандалами в подъездах.