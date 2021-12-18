Россияне осудили укравшего елку из подъезда москвича

«Гринч, ты ли это?» — подписали администраторы сообщества видеоролик, ссылаясь на отрицательного персонажа одноименного фильма, похитившего Рождество у жителей сказочного города. Пользователи сети не оценили поступка россиянина, пристыдив его. «Надо же быть таким низким человеком», «Надеюсь, он себе праздник, а заодно и жизнь на пару лет испортил», «Сейчас посчитают. Думаю, в районе 30 тысяч ущерб, а это уже значительная сумма. Условным сроком персонаж не отделается», — прокомментировали юзеры.

Ранее 16 декабря сообщалось, что главную новогоднюю елку России, которая будет установлена на Соборной площади, привезли в Кремль.