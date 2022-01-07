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Россияне отчитались о своих достижениях в зимние каникулы

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Россияне отчитались о своих достижениях в зимние каникулы
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Россияне отчитались о своих достижениях в зимние каникулы. На обсуждение досуга их натолкнул баннер на одном из столичных мостов с вопросом: «Как проходят твои зимние каникулы?». Фото с ним появилось в Facebook-группе «Москва Моя».

Большинство комментаторов признались, что их выходные проходят хорошо. «Прекрасно», «Отлично», «Мои тоже замечательно! Чего и вам желаю», «Отдыхать — не работать», — написали пользователи сети. Кто-то отметил, что встретил Новый год в кругу семьи с шампанским и традиционными блюдами — оливье и холодцом.

Некоторые рассказали о своих развлечениях на каникулах. Россияне отметили, что много гуляют на свежем воздухе, ходят на каток, катаются на лыжах. Кто-то сообщил о более необычных увлечениях — валянии из шерсти, прогулках верхом и варке сыра.

Ранее россияне рассказали «Мосленте» о своих главных новогодних традициях: от прогулок до совместной лепки пельменей с родными.

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