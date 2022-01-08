Россияне поделились причинами травмирования во время катания на ватрушках

Житель Москвы в Facebook-группе «Нагатино - это мы!» рассказал о девочке, которая серьезно пострадала во время катания на ватрушке по оборудованной в парке «Коломенское» трассе.

По его словам, она дожидалась скорой в лежачем положении, что свидетельствует о серьезности ее травм. Мужчина считает, что причина систематического травмирования кроется на в самих ватрушках, а в том, что на таких горках слишком много людей, которые не соблюдают элементарных норм безопасности. «Берегите себя и своих детей, не позволяйте им кататься самостоятельно, избегайте катаний в часы пик», — написал автор топика, уточнив, что лично отвел своего четырехлетнего ребенка на другую горку — не такую крутую, но безопасную.

В комментариях разгорелся спор. Некоторые юзеры считают, что катание по таким горкам обязательно должен контролировать инструктор. Другие отметили, что неплохо было бы ввести крупные штрафы за катание на ватрушке вне тюбинговых трасс. Один без подписчиков сообщества даже дал происходящему название — «ватрушкоапокалиппсис». Но большинство россиян согласились с автором топика и написали, что проблема действительно кроется в несоблюдении элементарных правил.

Ранее житель подмосковного Серпухова обмотал стоящий рядом со снежной горкой столб матрасом. Таким образом он хотел обезопасить катающихся.