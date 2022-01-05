Житель Подмосковья обмотал столб матрасом для безопасности катающихся с горки

Неравнодушный мужчина таким образом хотел обезопасить катающихся детей. На кадрах запечатлено, как ребенок на ватрушке съезжает с горки ровно в вышку сотовой связи, и от травмы девочку спасает старый матрас. «Теперь все доживут до пенсии», «Понизил уровень сложности, так сказать», «Отличные горки, и конкурсы интересные», — пошутили юзеры.

Ранее в Москве заметили опасную горку. Съезжая с нее, дети попадают на импровизированный снежный трамплин, под которым находится забор.