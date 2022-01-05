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Житель Подмосковья обмотал столб матрасом для безопасности катающихся с горки

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Житель Подмосковья обмотал столб матрасом для безопасности катающихся с горки
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»

Житель подмосковного Серпухова обмотал стоящий рядом со снежной горкой столб матрасом. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?».

Неравнодушный мужчина таким образом хотел обезопасить катающихся детей. На кадрах запечатлено, как ребенок на ватрушке съезжает с горки ровно в вышку сотовой связи, и от травмы девочку спасает старый матрас. «Теперь все доживут до пенсии», «Понизил уровень сложности, так сказать», «Отличные горки, и конкурсы интересные», — пошутили юзеры.

Ранее в Москве заметили опасную горку. Съезжая с нее, дети попадают на импровизированный снежный трамплин, под которым находится забор.

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