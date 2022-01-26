Россияне похвастались сосульками на крышах московских пятиэтажек

Подписчики Facebook-сообщества Airport/Sokol Da Neighborhood похвастались друг перед другом «бахромой» из сосулек на крышах их жилых пятиэтажек.

Автор поста опубликовала фотографии домов №4 по Большому Коптевскому переулку и №6 корпус 2 по Часовой улице. На снимках видно, как длинные сосульки свешиваются с крыши зданий до середины окон.

В комментариях россияне поделились фотографиями своих и соседних домов, где ситуация ничуть не лучше. Некоторые подписчики озадачились вопросом, откуда могли взяться такие сосульки, если оттепели в городе не было довольно давно. Другие объяснили им, что ледяные наросты образуются благодаря теплому воздуху, который покидает подъезд из-за плохой теплоизоляции.

Одна из участниц сообщества рассказала, что на днях с крыши ее дома сбили сосульки, правда, не обошлось без жертв. Упавший с крыши лед разбил скамейку около подъезда.

Ранее на юго-востоке Москвы местные жители заметили сосульку-гиганта.