Россияне порассуждали о здоровом образе жизни советских людей

Кто-то вспомнил марки с динозаврами и вьетнамцами, которые продавались в то время в киосках «Союзпечати». Другие отметили магазин «Ткани», в котором многие москвичи покупали материалы для шитья одежды. Третьи же подчеркнули, что на фото отчетливо виден менталитет людей того времени: очередь за квасом почти в три раза больше, чем очередь в палатку с табаком.

«Жизнь чувствуется на улице, жизнь! Люди, киоски, магазины, ритм чувствуется. Сейчас не то совершенно», «Квасом из этого киоска я угостил американцев, студентов, по обмену приезжали в конце 1980-х. Сказал им, что это специальный сок из носков. Они попросили больше не угощать их квасом», «Там еще мороженое было! Мы с продленки бегали, покупали», — предались воспоминаниям юзеры.

Ранее архивное фото роскошно одетых покупателей в Петровском пассаже рассорило россиян. Подписчики группы неоднозначно оценили данное фото. Многие указали, что для Советского Союза 1947 год был самым голодным годом, и эта фотография — постановочная, так как люди того времени не могли себе позволить такой роскоши.

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