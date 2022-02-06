Россияне поспорили из-за электронных пожертвований в храме

Россияне в группе ВКонтакте «Типичный Дмитров» поспорили из-за электронного гаджета для пожертвований в одном из храмов.

На опубликованном кадре видно установленный в специальную рамку смартфон, на котором можно внести наличные в размере 100, 200, 300, 500, 1000, 3000 или другую сумму. Система электронных пожертвований снабжена бесконтактной оплатой Charity Pay.

На модернизированной «урне» для пожертвований приведена также притча 3.27 из Библии, которая гласит: «Не отказывай в благодеянии нуждающимся, когда рука твоя в силе сделать это».

Мнения в комментариях насчет такого способа пожертвований разделились. Одни отнеслись негативно к цифровым нововведениям, написав, что церковь сейчас стала коммерческой. «Прямо к богу, без посредников. MIR0911 01.02.22 зачислен перевод 33 р. от Владимир Владимирович П», — с иронией написал из пользователей.

Другие отметили, что РПЦ идет в ногу со временем и сейчас можно заказать даже электронные свечи. «Испокон веков церковь живет и существует за счет десятины. Только это все добровольно. Если человек не хочет давать, кто может его заставить? Многие храмы воздвигаются за счет прихожан», — заключили юзеры.

Настоятель Георгиевского храма, известный священник и блогер Павел Островский назвал три главные проблемы церкви.