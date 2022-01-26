Россияне поспорили из-за использования старых букв в названии станции метро

Жители столицы поспорили из-за использования старых букв в выкладке названия станции московского метро «Царицыно». Снимок опубликовали в группе «Москва моя» в Facebook.

На фотографии изображена стена современной станции, название которой выложено из букв серебряного и бронзового цветов. Автор топика пояснил, что более яркие буквы с золотистым оттенком были взяты от прежнего названия — «Ленино». Сама станция была переименована более 30 лет назад, в 1990 году. В современном названии буквы «И», «Н» и «О» на путевой стене отличаются от остальных.

Фото вызвало споры россиян. Некоторые посчитали это трогательным, а другие указали, что таким образом просто были сэкономлены деньги на благоустройстве станции. «Да, я все время на них смотрела, когда проезжала мимо. Э — экономия! Точно», «Как трогательно! По-моему, это сентиментально и мило. Классно придумали!», «Табличку с мавзолея 1953-1961 годов напомнило. Тоже ведь лежит где-то», — прокомментировали юзеры.

Ранее москвичи массово пожаловались на «безжалостную толкотню» в московском метро.