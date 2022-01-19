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Россияне поспорили из-за отдыхающих на газоне у Кремлевских стен

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Россияне поспорили из-за отдыхающих на газоне у Кремлевских стен
Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости

Архивное фото москвичей, на котором изображены отдыхающие горожане на газоне возле Кремлевских стен в центре города, натолкнуло россиян на воспоминания о былых временах. Снимок опубликовали в Facebook-группе «Москва – та!».

На фотографии 1999 года запечатлены люди, загорающие на траве. Многие из них читают книги или просто сидят на покрывалах, греясь на солнце. В обсуждениях снимка пользователи сети разделились на два лагеря и начали спорить. Одни считают, что раньше жители столицы были свободнее и могли позволить себе больше, чем сейчас. «Даже не верится, что когда-то мы были свободны», «Да, сегодня так не отдохнешь», — написали они.

Другие же, наоборот, полагают, что для всего существует свое время, и правильно, что солнечные ванны на газоне в центре столицы были прекращены. «Всему свое время и место: загорать в Серебряном бору прикольно, а под стенами Кремля — странно, как минимум», «Интересно, ностальгируют ли по лежанию на газоне под Кремлевской стеной те же люди, которых возмущает каток на Красной площади?» — написали юзеры.

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