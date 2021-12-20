Россияне поспорили из-за построенного на месте храма бассейна в Москве

Житель столицы в группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)» в Facebook опубликовал пост, посвященный построенному на месте взорванного Храма Христа Спасителя в 1960-х годах бассейну «Москва». Россияне поспорили, насколько корректно было открывать здесь плавательный комплекс.

Пользователи сети в комментариях разделились на два лагеря. Одни отметили, что посещали спорткомплекс всей семьей и очень его любили. Другие же указали, что на месте бывшего храма не должно было быть подобного строительства и что это место проклято.

«Огромное удовольствие было плавать в этом бассейне в детстве — и днем, и на последнем сеансе, когда он был весь в сияющих разноцветных огоньках. Просто сказочное воспоминание», «В бассейн, кстати, ходило намного больше народу, чем сейчас в храм», «Слава Богу! Храм снова стоит на своем месте, и москвичи ходят молиться», — прокомментировали юзеры.

Ранее «Мослента» напоминала, что 5 декабря 1931 года в Москве взорвали кафедральный собор Московской епархии и всей Русской Православной Церкви — Храм Христа Спасителя. После 80-ых годов появилась идея восстановления храма, которая была воплощена в жизнь. Полностью воссозданный, он был открыт 31 декабря 1999 года.