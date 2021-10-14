Россияне поспорили из-за привязанных к велопарковке собак

Подписчики сообщества начали спорить: одни обвинили автора поста в ненависти к собакам. «Издревле так повелось, что люди ненавидят собак, даже если они спокойно привязаны», «Опять бедные собаки виноваты. Да что ж такое?», «Людей надо бояться. К собакам какие претензии?» — писали они в комментариях.

Другие возразили, что собаки не виноваты, а ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на хозяевах, оставивших питомцев в неположенном месте. К тому же, по словам автора поста, когда она все же попыталась подойти к парковке, животные начали вести себя агрессивно. Другие пользователи отметили, что есть люди, которые боятся собак. «Так не лезьте к собакам. Если я боюсь пауков, я не лезу к паукам», — возразила одна из подписчиц. На это ей ответили: «Давайте, я перед вашей квартирой поставлю коробку с пауками, и не лезьте туда, не надо. А то что нужно поставить велосипед на парковку, а там сидит незнакомая собака, это же мелочи, не правда ли?»

Ранее в сети разгорелся спор вокруг правил выгула маленьких собак. Жительница столицы потребовала, чтобы их выгуливали только на поводке, потому что в противном случае они раздражают представителей более крупных пород. Также автор поста назвала миниатюрных питомцев «собачьими пробниками», чем вызвала сильное возмущение пользователей сети.