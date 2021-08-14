Россияне поспорили из-за пьющих на детской площадке подростков

Россияне поспорили о подростках, распивающих алкогольные напитки на детских площадках в ночное время суток. Снимок отдыхающей с алкоголем молодежи был опубликован в группе «Обручевский район» в Facebook.

«Площадку обновили, а пьяные посиделки подростков остались», — подписала автор публикации.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на замечание женщины, указав на то, что в столице не существует площадок для отдыха подростков, поэтому им больше некуда идти. «А есть в районе площадки для подростков? Не с целью выпить, а с целью провести время? Нет ведь ничего», «А где им еще сидеть? Если они шумят — вызывайте патруль, если нет — то чем они вам мешают?», «Правильно, подростков тоже в асфальт закатать, а то ишь панимаишь», — написали подписчики группы.

Другие же москвичи согласились с автором публикации, отметив, что подростки, проводящие время на детских площадках на территории района, вызывают опасения. Местные жители подозревают, что помимо алкоголя они также употребляют запрещенные вещества. «На самом деле они похоже не только алкоголь употребляют. Гуляла там днем с внучкой. Абсолютно обдолбанные», — отметила подписчица группы.

Ранее москвичи поспорили о названии «маршальского» дома на Патриарших прудах. Юзеры подискутировали на тему того, генеральское это здание или все-таки маршальское.

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