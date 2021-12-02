Россияне поспорили из-за выброшенного в подъезд кролика

Однако многие забеспокоились, что животное находится без воды и еды в подъезде и призвали желающих забрать кролика себе, отдать в зоомагазин или в добрые руки через сайт объявлений.

Ранее съемки тигренка в новогоднем шоу для одного из московских телеканалов, кадры с которых на днях появились в сети, возмутили столичных экологов.