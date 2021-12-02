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Россияне поспорили из-за выброшенного в подъезд кролика

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Россияне поспорили из-за выброшенного в подъезд кролика
Кадр: Telegram-канал «Москва 24»

Россияне поспорили из-за поступка женщины, выбросившей кролика в подъезд жилого дома, сообщает Telegram-канал «Москва 24».

Мнения жителей в общедомовом чате разделились. Нашлись «шутники», которые предложили сделать «крольчатину» к новогоднему столу.

Однако многие забеспокоились, что животное находится без воды и еды в подъезде и призвали желающих забрать кролика себе, отдать в зоомагазин или в добрые руки через сайт объявлений.

Ранее съемки тигренка в новогоднем шоу для одного из московских телеканалов, кадры с которых на днях появились в сети, возмутили столичных экологов.

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