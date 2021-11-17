Съемки тигренка в новогоднем шоу возмутили столичных экологов

Съемки тигренка в новогоднем шоу для одного из московских телеканалов, кадры с которых на днях появились в сети, возмутили столичных экологов. Комментарии председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова были опубликованы на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Политика откровенно возмутило произошедшее. «Мы готовим соответствующий запрос в Росприроднадзор на руководство телеканала, чтобы была проведена проверка элементарного соблюдения законодательства», — заявил Бурматов.

Мужчина подчеркнул, что тигр — это не крыса или кролик, а потенциально опасный хищник. А телевизионная площадка, по его словам, — не цирк или зоопарк, где знают, как правильно обращаться с таким животным. Также он усомнился относительно того, что у тигренка есть все необходимые ветеринарные документы и прививки.

Бутматов возмутился и тому, каким образом символ грядущего года используют в кадре — словно это домашнее животное или театральный реквизит. «На это будет смотреть вся страна. То, как с тигренком обращаются, вызывает категорическое неприятие», — подчеркнул председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

Ранее во вторник, 15 ноября, в личном аккаунте телеведущего Андрея Малахова появилось видео со съемок новогоднего шоу. На кадрах певец Николай Басков держит в руках тигренка, который от испуга гадит ему на костюм.