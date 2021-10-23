Россияне поспорили о домах «немецкой слободы» в Москве

В сети разгорелся спор о том, кто строил так называемые «немецкие дома» в районе станции метро «Октябрьское поле» в Москве. Провокационный пост опубликовали в Facebook-сообществе «Москва — та!».

Речь идет об ансамбле жилых домов, который признан памятником истории и культуры и охраняется государством. Комплекс с треугольными фронтонами крыш и кружевными балконами выполнен в стилистике советского неоклассицизма: двух-, трех- и четырехэтажные дома стоят близко друг к другу, а в парадном дворе до сих пор работают фонтаны.

«Считается, что название квартала "немецкая слобода", или "немецкие дворики", связано с тем, что эти здания коттеджного типа строили немецкие военнопленные. По другой гипотезе, малоэтажная застройка была похожа на домики в Германии, поэтому их и стали называть "немецкими"», — написала автор топика и обратилась к местным жителям с просьбой рассказать собственную версию происхождения жилья.

Некоторые комментаторы отметили, что участие немцев в строительстве домов в СССР — это расхожий миф. «Я везде эту идиотскую легенду слышу, еще и окрашенную в романтический свет, типа пленные немцы пленили русских своими домиками, воспроизводили их по памяти», — отметила одна юзерша. «Ну что за байки! Такой вот стереотип — "немцы строили для людей". Прям вот спроектировали сами такие уютные комплексы и постарались для москвичей? Это были целые проектные отечественные серии (качественные послевоенные малоэтажки), а к строительству привлекали и немцев пленных, и не немцев», — высказался другой.

Подписчики сообщества заявили, что если пленные немцы и участвовали в стройке, то использовались «как неквалифицированная рабочая сила», однако точно не имели отношения к проектированию, за которое отвечали советские архитекторы.

«Часть "немецких" домов в районе улицы Берзарина (где узкоколейка) снесли в 90-х, при этом они до сноса стояли выселенные несколько недель. Все окрестные жители их разбирали на стройматериалы. Там были деревянные полы, каждая доска была прибита чуть ли не 20 гвоздями — я тогда еще поразился, насколько качественно делали, на века. Мы в итоге мини-домик на даче построили из этих досок», — рассказал один из юзеров.

Комментаторы заключили, что комплекс на «Октябрьском поле» весьма живописен. «Очаровательные кварталы и дворики. Их обязательно надо сохранить. Просто островок гармонии!», «Хорошо, что сохранилось!», «Да, чудесный уголок. Бывала в гостях в этих домах. Там были очень хорошие квартиры», — писали они.

Ранее фото «плоского» дома в Москве удивило пользователей сети: здание около метро «Марксистская» при съемке с определенного угла кажется плоским.