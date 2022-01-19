Россияне поспорили о «серости» советской Москвы

Россияне поспорили, была ли столица «серым» и угрюмым городом в советские годы. На дискуссию пользователей сети натолкнуло фото в Facebook-группе «Москва — та!».

Автор топика выложил снимок Тверской улицы в праздник Дня Октябрьской революции. Снимок, датированный 1977 годом, показался мужчине отталкивающим. «Зима. Хотя фото черно-белое, но все равно ощущается окружающая сплошная серость», — отметил пользователь.

С этим мнением поспорили многие комментаторы. Кто-то отметил, что это лишь субъективные ощущения автора и, к тому же, ноябрьская Москва никогда не пестрела красками. Некоторые добавили, что на праздник в вечернее время в городе включали яркую иллюминацию.

Большинство юзеров заностальгировали при взгляде на фото и обвинили автора в очернении эпохи. «И никакой кричащей рекламы, которая сейчас всюду. Спокойная, стабильная жизнь. Люди готовятся к празднику. Будут утренники, гостинцы для детей, демонстрации, музыка, застолья», «Тогда было ощущение праздника. Сейчас остался только Новый год», «Москва бывает разная. А люди и общество было светлыми», — написали пользователи.

Ранее архивное фото москвича, снятое в 1964 году, восхитило россиян. Мужчину на снимке назвали подтянутым и опрятным.