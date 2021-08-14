Россияне поспорили о скульптуре неизвестного существа в Сокольниках

На прикрепленной к тексту фотографии изображена скульптура с мордой, похожей на собачью, однако вместо лап у нее человеческие руки. Пользователи сети в комментариях начали перебирать различные варианты: «Это Челобака. Типичная», «Это чудище поганое из "Аленького цветочка"», «Это волк, на финише сказки о красной шапочке, перед посещением дома бабушки, в раздумьях, есть или не есть».

Однако, по данным других юзеров, скульптура оказалась статуей химеры, которую привезли в розарий парка «Сокольники» из Польши в 2006 году.

Ранее перспектива появления нового произведения искусства под названием «Большая глина № 4» в центре города возмутила москвичей. «У меня собака два раза в день такие скульптуры устанавливает», «У меня кот такие делает», «Скульптура "отходы жизнедеятельности человека"», — прокомментировали они. https://moslenta.ru/news/moskvichi-vozmutilis-novoi-skulpturoi-v-centre-goroda-i-sravnili-ee-s-otkhodami-11-08-2021.htm

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