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Россияне потребовали от полуголой модели извинений перед мусульманами

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Россияне потребовали от полуголой модели извинений перед мусульманами
Фото: @kavkaz_pravda

Россияне в Instagram-аккаунт kavkaz_pravda негативно отреагировали на фотосессию полуголой блогерши на фоне соборной мечети в Москве.

Пользователи в комментариях высказали свое негодование по поводу внешнего вида модели, оголившейся напротив стен религиозного объекта. «Неужели раздеваться перед храмом или мечетью это героизм?», «Нельзя наказать финансово или уголовно? Что происходит с людьми», — написали пользователи.

Другие указали на то, что очевидец, который заснял момент фотосессии, мог подойти и сделать фотографу и девушке замечание за такое поведение. Однако большинство юзеров написало, что ждет публичного извинения от блогерши и ее родителей за оскорбление чувств верующих. «Где можно извинение ее родителей посмотреть?», «Пусть извиняется перед всеми мусульманами», — сообщили возмущенные пользователи.

Ранее, в октябре прошлого года, россияне осудили очередную оголившую ягодицы на Красной площади блогершу.

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