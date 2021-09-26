Россияне пожаловались на показывающих обнаженные ягодицы наркоманов
Москвичка пожаловалась в группе «Соседи.Пресня» в Facebook на дебоширов в Стрельбищенском переулке. Женщина назвала их отморозками и заявила, что «никакие службы не реагируют» на ее жалобы.
«Вынесли колонки из окна своего жилища и крутят отвратное диско во дворе — все соседи "вкушают". До ОВД и участкового дозвониться не представляется возможным», — написала автор публикации.
Подписчики сообщества указали, что уже несколько раз пытались донести до полиции свои жалобы, однако правоохранители не предпринимают никаких действий в отношении нарушителей. Соседи шумных москвичей также пожаловались на демонстрацию в окне обнаженных ягодиц. Позже одна из местных жительниц написала, что на вызов все же приехали две патрульные машины, однако полицейским никто так и не открыл дверь, а «веселье с музыкой» продолжалось. По ее словам, дебош устроили друзья хозяина квартиры, которых соседи подозревают в употреблении наркотических веществ.
Ранее москвичка заметила в столичном парке грустного дворника, слушающего песню певицы МакSим. При этом сотрудник парка снял обувь и сидел на скамейке босой.
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