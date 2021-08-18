Россияне пожаловались на прилетающие в больницу вертолеты

«Ну и дела! Конечно, такси, раз больных оттуда не выносят!» — написала одна из комментаторов поста.

«Чиновники по делам летают. А что, им на метро ездить, что ли?» — добавил другой пользователь.

В интернет-дискуссию вступила начальник информационного обеспечения деятельности «Московского авиационного центра» (МАЦ) Наталия Арнаут. Она подтвердила, что все санитарные вертолеты BK 117C-2 на фотографиях из поста принадлежат МАЦ, и объяснила, почему иногда они прилетают в больницу без пациентов.

«При ГКБ имени Ерамишанцева осуществляется регулярное дежурство экипажей вертолетов Московского авиационного центра. И заступают они на него без пациентов. После того как экипажи заступают на дежурство, они ждут вызова к пострадавшим на территории больницы», — отметила Арнаут.

После поступления вызова вертолет улетает и не всегда возвращается с пострадавшим на борту, потому что доставляет пострадавших в разные лечебные учреждения столицы, в зависимости от травмы либо заболевания. При этом после эвакуации пилоты неизменно возвращаются к месту своего дежурства — ГКБ №20, заключила Арнаут.

Ранее, в июле, сообщалось, что жители района Митино и ближайших подмосковных городов пожаловались на летающие над домами самолеты из аэропорта Шереметьево. Ситуация обострилась в этом году, так как аэропорт изменил маршруты взлета и утвердил новые. Воздушные суда стали летать около жилых домов.

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