Россияне пожаловались на разрушение станции «Динамо» в Москве

Россиянка пожаловалась на разрушение станции «Динамо» в Москве. В комментариях под ее постом в Facebook-группе «Район Аэропорт / Петровский парк и окрестности» пользователи высказали свое сожаление и возмущение по поводу катастрофического состояния стен и потолков станции.

«"Динамо". Все хуже и хуже. Ремонта не наблюдается...» — написала автор поста, подкрепив свои слова соответствующими фотографиями. На кадрах отчетливо видны увеличившиеся подтеки на стенах.

«Новые станции строят, а за состоянием старых совсем не следят», — заметила пользовательница сети. «Я думаю, что руководство метрополитена понятия не имеет, что делать», — предположил участник интернет-сообщества. «Ужас какой!» — поделилась впечатлениями от увиденных фото москвичка. После чего опечаленно заметила, что Москва теряет уникальную архитектуру. «Там потоком не хлынет, смывая людей?» — с опаской задал вопрос один из участников дискуссии.

До этого москвичи отмечали, что незначительные подтопления были зафиксированы на станции метро «Динамо» и раньше, но не в таких крупных масштабах.