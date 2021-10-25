Стали известны главные критерии для сдачи квартиры в Москве

При выборе квартиры для аренды москвичи в первую очередь обращают внимание на наличие холодильника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на итоги опроса сервиса Яндекс.Аренда.

Еще 21 процент респондентов не смогут обойтись без стиральной машины, а 15 процентов — без плиты с духовым шкафом. Также большая половина опрошенных заявила о том, что предпочтут квартиру на вторичном рынке. В новостройке хотели бы жить только 28 процентов москвичей. Еще 15 процентов изъявили желание снять жилье в старинном доме, расположенном в исторической части города.

Самым популярным округом у потенциальных арендаторов стал Центральный, где хотели бы жить 23 процента опрошенных. На втором месте оказался Юго-Западный округ, где хотели бы снимать жилье 14 процентов респондентов. Самыми невостребованными округами оказались Юго-Восточный и Восточный.

Ранее стало известно об ужесточении правил сдачи квартир в аренду. Так, срок сдачи жилья, ранее составлявший от двух до трех недель, сократился до нескольких дней. Некоторые собственники особо востребованных квартир устраивают кастинги для будущих жильцов.