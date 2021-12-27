Россияне раскритиковали памятник Пушкину в центре Москвы

Памятник поэту Александру Пушкину и его супруге Наталье Гончаровой, установленный в 1999 году напротив дома на Арбате, где поэт жил с женой, до сих пор вызывает споры у россиян. Дискуссия разгорелась в Facebook-группе «МОСКВА МОЯ».

«По этой скульптуре никогда и не подумаешь, что один их них великий русский поэт! Хорошо бы смотрелся у какого-нибудь ЗАГСа», — раскритиковали пользователи сети изображение классика. С этим мнением согласился другой комментатор, добавив, что знаменитый памятник больше подходит для того, чтобы стоять во дворе какой-нибудь библиотеки, а не в центре города.

Кто-то также обратил внимание на образ Натальи Гончаровой. «Чем-то комсомольским веет от лика Натальи Николаевны. Прямо-таки соцреализм», — с юмором отметили в комментариях. Один из юзеров заявил, что жена Пушкина была выше его примерно на 10 сантиметров, однако при выполнении памятника разницу в росте сгладили.

Ранее россияне назвали ужасным памятник советскому поэту и музыканту Владимиру Высоцкому на Петровке.