Россияне раскрыли причину частых детских болезней в садах

В Facebook-группе «Сообщество Орехово-Борисово/Зябликово/Братеево, Москва (ОБОЗЯБРА)» пользовательница пожаловалась, что после начала посещения детского сада ее ребенок стал заболевать слишком часто. В комментариях под ее постом россияне раскрыли причину происходящего.

«Сын начал ходить в государственный сад, но это ужас: два дня ходит, потом три недели сопли. На этот раз после утренника в саду заболело ухо и поднялась температура… Более того, он весь дрожит, когда в сад привожу, а вечерами устраивает жуткие истерики», — поделилась рассказчица, отметив, что от сада у ее семьи больше проблем, чем пользы.

Большинство пользователей посоветовали ей сменить сад, назвав проверенные варианты. Также они объяснили причины, из-за которых ребенок может часто болеть. «Для начала попробуйте сменить сад, так как, если ему не нравится, срабатывает психосоматика», «Сад точно нужно поменять, или группу хотя бы. Моя дочь перестала болеть, как только ей стало интересно, и понравилась воспитательница», — написали они.

Одна из подписчиц интернет-сообщества отметила: если в госсадике болеть официально, с фиксацией в медкарте, оплата пересчитывается в следующий месяц. «В частных садах пересчета нет», — добавила она.

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