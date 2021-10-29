Россияне рассказали о нашествии лис на Москву

Владелица московских ресторанов Галина Дувинг на своей странице в Facebook рассказала о бегающей недалеко от ее дома лисе. В комментариях россияне отметили, что эти дикие животные не раз были замечены и в других районах города.

«У нас на набережной все собаки с ума сходят. Представляете? Лиса тут бегает. Хозяева жалуются, что никто их не слушается, лают страшно… Видимо, прячется где-то тут лисичка», — поделилась Дурвинг историей, которую ей рассказали в кафе на Воробьевых горах.

Оказалось, что лисы гуляют не только по району, где живет ресторатор. Подобную историю рассказал один из подписчиков страницы.

«Я ночью лису видел — настоящую, крупную — в Тропарево, во дворе. Нашествие какое-то… Природа, видимо, очистилась…» — предположил фолловер.

В том же посте Дувинг отметила, что на днях наткнулась на шубу из лисы — с плечами, из цельных шкур — в продаже. Она собиралась приобрести ее, но после услышанных историй решила отложить решение о покупке на потом.

Ранее лиса была замечена недалеко от парка «Зарядье».