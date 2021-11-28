Россияне рассказали о способах отпраздновать день рождения подростка

Жительница Москвы в группе Facebook «Соседи.Пресня» попросила совета о том, как отпраздновать день рождение подростка, и комментаторы рассказали ей сразу несколько способов.

«Привет, соседи! Поделитесь опытом, как вы отмечаете дни рождения своих подростков? Дочери исполняется 13. На лазертагах, пейнтболлах, квестах уже бывали, хотелось бы чего-то оригинального. Буду благодарна за любые идеи!», — написала автор топика.

В комментариях россияне рассказали, как устраивали праздники своим детям. Кто-то отмечал день рождения на мастер-классах по флористике, изготовлению помады, и с фотосессиями.

А некоторые выбрали более экстремальные варианты празднования: в байк-клубе, во время игры в прятки в абсолютной темноте и авиатренажерах.

Также пользователи рассказали, что их подрастающим детям понравилось в хаски-фермах, на кулинарных мастер-классах и в керлинг-клубе.

Ранее россиянка попросила совета в поиске работы для сына и возмутила сеть.