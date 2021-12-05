Россияне рассказали о способах оттереть краску с одежды

Москвичка в группе Facebook «Соседи. Якиманка, Полянка, Замоскворечье» пожаловалась на то, что ее ребенок испачкался краской на детской горке и получила советы от россиян по ее выведению.

Пользователи сообщили, что такие пятна хорошо выводит хозяйственный растворитель, но отметили, что его нужно использовать быстро, но при этом будет ощущаться резкий запах.

Кто-то рассказал, что у них ребенок также испачкался в краске и очистить одежду смогли только с помощью бензина. «Бензином еще должно оттереться. Потом два раза постирать и на балкон для выветривания. У нас аналогичная история с качелями была», — написала одна из жительниц.

Для выведения пятен с краской москвичи также предложили использовать керосин.

Также женщине посоветовали обратиться к ответственному за проведение работ на детской площадке и спросить у него, почему на горке не было объявления о том, что она окрашена.

Ранее россиянка пожаловалась на разбитый ртутный градусник и получила совет.