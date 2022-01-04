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Россияне самостоятельно перекрыли Ленинградское шоссе ради спасения собаки

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Россияне самостоятельно перекрыли Ленинградское шоссе ради спасения собаки
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»

Ради спасения испуганной собаки россияне самостоятельно перекрыли Ленинградское шоссе в подмосковных Химках. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале «Подмосковье сегодня».

Бездомное животное перебегало многополосную автодорогу и чуть не оказалось под колесами машины. Собака встала посреди проезжей части и перестала двигаться. Заметившие это неравнодушные граждане сначала попытались посадить пса к себе в машину, однако он побоялся довериться людям. Тогда москвичи решили перекрыть трассу и проводить животное до безопасного места.

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