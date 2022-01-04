Россияне самостоятельно перекрыли Ленинградское шоссе ради спасения собаки

Бездомное животное перебегало многополосную автодорогу и чуть не оказалось под колесами машины. Собака встала посреди проезжей части и перестала двигаться. Заметившие это неравнодушные граждане сначала попытались посадить пса к себе в машину, однако он побоялся довериться людям. Тогда москвичи решили перекрыть трассу и проводить животное до безопасного места.

Ранее в Москве спасли лабрадора, несколько часов просидевшего на морозе привязанным к трансформаторной будке.