В Москве спасли привязанную к трансформаторной будке собаку

В Москве спасли лабрадора, несколько часов просидевшего на морозе привязанным к трансформаторной будке. Подробности о судьбе собаки раскрыл «Московский комсомолец».

Жители района Северный заметили животное около детского сада. Поначалу горожане решили, что собаку оставил кто-то из родителей дошкольников. Однако через некоторое время выяснилось, что питомцу некомфортно находиться на улице и за ним никто не собирается приходить. Сперва лабрадор лаял и метался, но затем затих.

Собаку спасла местная жительница Ирина, забрав животное на передержку. Женщина сообщила, что лабрадор пошел за ней и уснул, оказавшись в тепле. Москвичка отвезла животное к ветеринару. Выяснилось, что лабрадор здоров, но специальных чипов для поиска хозяина у него не обнаружили.

Ирина разместила фото собаки в сети и начала поиск владельцев. К вечеру с ней связалась женщина, представившаяся хозяйкой пса. Она заявила, что лабрадор по кличке Принц сбежал в тот же день во время утренней прогулки. По ее словам, привязать собаку к будке мог кто-то из соседей.

В соцсетях района отметили, что пса никто не искал до вечера. Местные жители предположили, что привязать лабрадора к будке могла сама хозяйка. Кроме того, Ирина отметила, что Принц показался ей слишком флегматичной и медленной собакой для того, чтобы сбежать.

Ранее в Подмосковье водитель специально сбил собаку породы шпиц. Об этом заявила очевидица события, однако некоторых пользователей сети смутила ее история.