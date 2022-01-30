Россияне сравнили ступени и снег у Храма Христа Спасителя с зефиром и пряниками

Россиянка опубликовала в Facebook-группе «Моя Москва» фотографию ступеней и снега у Храма Христа Спасителя в Москве. Не все пользователи сразу поняли, что именно изображено на снимке. Многие сравнили увиденное с пломбиром, пряниками и другими сладостями.

«Зефир в шоколаде от ХХС», — так подписала фото автор поста. «Отличная презентация! Зависаешь на несколько минут в поисках... зефира», — призналась подписчица интернет-сообщества. И многие с ней согласились. Несколько человек признались: они не сразу поняли, что на фото на самом деле что-то несъедобное.

«Разрез пряника с глазурью», «Что-то очень вкусное! Толи тортика кусочек, толи пирожное», «Снег идеально гладкий, будто крем!», «Я сначала даже не поняла, что это не имбирные пряники», «Снег и правда как пломбир», — поделились ассоциациями юзеры. Однако не все участники дискуссии разглядели на снимке сладости — к примеру, некоторые увидели на нем волнорезы или крылья.

Нашлись и те, кто не понял сравнения. «Как увидеть зефир? Я вижу лестницу в снегу», — написала жительница столицы.

Ранее россияне сравнили стаю уток с пассажирами московского метро.