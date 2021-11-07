Россияне умилились проявлению настоящей детской дружбы
Юная жительница подмосковного Подольска, десятилетняя девочка Полина больше часа потратила на то, чтобы выложить из листвы под окнами своей заболевшей подруги слово «выздоравливай». Снимок опубликовали в группе «Типичный Подольск» во «ВКонтакте».
Пользователи сети умилились поступку девочки. Многие отметили, что именно так и проявляется настоящая крепкая детская дружба. «Счастья девочке, а родителям спасибо за такое прекрасное воспитание», «Какая милота», «Здорово придумала. Можно было позвонить или СМС послать, а она листьями выложила. Молодец», «Какая умница! Порой нам не хватает чуточки милоты», — написали юзеры.
Примечательно, что изначально девочка написала букву «з», повернув ее в другую сторону, однако кто-то из горожан позже аккуратно переложил букву из листьев, чтобы слово было без ошибок.
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