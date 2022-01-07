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Россияне вспомнили цены на продукты и зарплаты 2009 года

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Россияне вспомнили цены на продукты и зарплаты 2009 года
Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Участники группы «ВКонтакте» «Типичные Химки» поделились воспоминаниями о ценах в магазинах и о своих зарплатах в 2009 году.

Один из фолловеров выложил каталог с продуктами известного гипермаркета за указанный год, где запечатлено, что литр сока тогда можно было купить за 27 рублей, литр молока — за 26, а пачку сливочного масла — за 27 рублей. В комментариях при этом отметили, что цены на пиво с тех пор не сильно поменялись — 76 рублей за бутылку светлого чешского пива 0,5 литра против 100-120 рублей за тот же бренд и объем сейчас.

Однако участники дискуссии вспомнили и размер своих зарплат в тот период. Некоторые написали, что в 2006-2009 годах их доход составлял 15 тысяч рублей, а сейчас вырос до 60 тысяч, другие же указали, что тогда зарплаты у хороших специалистов уже были на уровне 50 тысяч рублей, а сейчас поднялись до 130. Нашлись и те, кто высказал мнение, что доходы с тех пор никак не изменились, но при этом в разы выросли цены на продукты питания.

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