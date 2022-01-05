Россияне вспомнили двухполозные советские коньки для детей

Житель столицы в группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)» в Facebook опубликовал фотографии своих старых советских двухполозных коньков — отдельных лезвий, пристегивавшихся к обуви на кожаные ремни.

Снимки натолкнули россиян на воспоминания о детстве. Многие отметили, что именно на таких коньках учились кататься. «Помню, к валенкам привязывали. Двухполозные — удобные», «У меня такие были», «А у меня в детстве, в конце 50-х годов прошлого столетия, были коньки «Снегурочки»! На веревках с палочкой крепил к валенкам и катался по ледяному асфальту», — предались ностальгии юзеры. Некоторые также поинтересовались у автора топика, как ему удалось сохранить такой раритет, на что он ответил, что рука не поднялась выбросить.

Ранее тренер по фигурному катанию Ольга Чернышева рассказала об ошибках ставящих детей на лед взрослых. Она предупредила, что для малышей коньки могут представлять серьезную опасность.