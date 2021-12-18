Тренер по фигурному катанию предупредила родителей об опасности коньков для детей

Тренер по фигурному катанию Ольга Чернышева в беседе с «Мослентой» рассказала об ошибках ставящих детей на лед взрослых. Она предупредила, что для малышей коньки могут представлять серьезную опасность.

По словам тренера, некоторые родители надевают на своих наследников коньки слишком рано — когда это может причинить им вред. «Если ребенку два года, он едва успел научиться ходить, а взрослые уже нацепили на его ботинки коньки и выставили на лед, это не есть хорошо», — подчеркнула Чернышева.

Дело в том, что в столь раннем возрасте у детей еще недостаточно хорошо развиты суставы, чтобы достойно переносить нагрузку. Поэтому такой эксперимент может закончиться совсем не тем, к чему родители шли, отметила собеседница «Мосленты».

«Чтобы понять, что ставить ребенка на лед уже можно, нужно убедиться, что он в состоянии долгое время провести на ногах. Если малыш может подпрыгнуть, значит, у него уже достаточно развитый голеностоп, чтобы его грузить. А ведь одно лишь то, что на ногах находятся коньки, уже является нагрузкой. Ребенок к этой нагрузке должен быть готов», — сказала Чернышева.

В противном случае может развиться плоскостопие, произойти перегрузка связочного аппарата. «Все нужно делать в свое время», — заключила тренер.

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