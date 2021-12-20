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Россияне вспомнили новогоднюю телепрограмму времен СССР

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Россияне вспомнили новогоднюю телепрограмму времен СССР
Фото: Е. Киреев / РИА Новости

Россиянин поделился фотографией телепрограммы на первые числа января времен СССР. В комментариях под его постом в Facebook-группе «Моя Москва» пользователи вспомнили, что любили смотреть в те годы.

«Готовимся к новогодним праздникам», — так подписал снимок автор. На кадре некоторые наименования подчеркнуты синими чернилами — многие участники интернет-сообщества отметили, что тоже выделяли в ТВ-программах наиболее интересное, чтобы не пропустить. В ходе обсуждения россияне определили, что на снимке — страница газеты, выпущенной приблизительно 40 лет назад.

«Классика воскресного ТВ СССР — "Будильник", "Служу Советскому Союзу", "Утренняя почта"... Наступал год моего майского призыва в СА...» — написал один из комментаторов. «А как хорошо салатики резались 31 декабря под новогодние фильмы», — заметила другая. «Какая прелесть! Спасибо, что напомнили!» — поблагодарила автора третья.

Одна из пользовательниц отметила, что в этом году «Будильника» и «Сельского часа» не будет, зато «Ищите женщину» точно можно будет увидеть, причем по нескольким каналам одновременно.

Ранее россияне перечислили свои любимые сладости из СССР.

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