Россияне вспомнили о покупках на знаменитой «Горбушке»

Россияне вспомнили о своих удачных покупках на знаменитом московском рынке, известно в народе как «Горбушка». На обсуждение пользователей сети натолкнуло фото 1999 года в Facebook-группе «Москва Моя».

В 90-е годы рынок в Багратионовском проезде был одной из главных торговых точек для любителей музыки, кино и компьютерных игр. Поэтому комментаторы в первую очередь вспомнили о покупке дисков на «Горбушке». «Вся фонотека там пополнялась в свое время… Где еще металл найти можно было в середине-конце 90-х?» — рассказал один из пользователей. Другая юзерша добавила, что часто ездила на «Горбушку», чтобы приобрести отечественные фильмы для подруг, живущих за границей.

«Может быть, кому-то и нравилось приезжать на этот стихийный рынок за товарами, но я там живу рядом и мне было жутко и противно видеть, как загадили этим рынком район, где я родилась и выросла», — высказала противоположное мнение другая подписчица. Женщине ответили, что такую позицию можно понять, но добавили, что многие все же будут вспоминать «Горбушку» с теплотой.

Ранее россияне с нежностью вспомнили старый Тишинский рынок в Москве. Многие отметили, что любили это место, будучи детьми.